Haber Giriş: Kaynak: AA
Yurt dışında bulunan 175 öğrenci yurda döndü
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrencilerin bir kısmı ülkeye döndü. 175 öğrenci, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
7 ülkeden toplam 3 bin 358 öğrenci Türkiye’ye getirilerek karantina altına alınacak.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.
Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
14 gün karantinada kalacaklar
Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.
175 öğrenci, yerleştirildikleri yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu.
Etiketler: Tekirdağ öğrenci kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 03:54
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