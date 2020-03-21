Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Abbas görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:11
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