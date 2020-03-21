Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs ile mücadelede destek olmak amacıyla KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.

1️⃣Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor.

Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2020

KKTC için de ekonomik paket hazırlığı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Oktay, her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de Türkiye'nin KKTC’deki soydaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.