Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüste son rakamlar açıklandı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği açıklandı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Etiketler: kovid-19 koronavirüs İletişim BaşkanlığıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 03:26
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz