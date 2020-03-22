İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği açıklandı.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: