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Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 21'e yükseldi
[Fotoğraf: Getty]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının 947'ye yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu söyledi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" bilgisini paylaştı.
Etiketler: son dakika koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 23:22
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