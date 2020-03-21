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THY'den 65 yaş üstüne uçuşları durdurma kararı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 65 yaş ve üstü yolcularla uçuşlara ara verdiklerini duyurdu.
İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinden sonra, Türk Hava Yolları da 65 yaş ve üstü vatandaşlara uçuşları durdurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter hesabından bu vatandaşlara verilen hizmetle ilgili bir paylaşım yaptı. "Siz bizim için çok değerlisiniz" sözlerini kullanan Üstün, 65 yaş ve üstü yolcularla uçuşlara ara verdiklerini duyurdu.
65 yaş ve üstü yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 21, 2020
Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz.
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