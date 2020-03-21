İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinden sonra, Türk Hava Yolları da 65 yaş ve üstü vatandaşlara uçuşları durdurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter hesabından bu vatandaşlara verilen hizmetle ilgili bir paylaşım yaptı. "Siz bizim için çok değerlisiniz" sözlerini kullanan Üstün, 65 yaş ve üstü yolcularla uçuşlara ara verdiklerini duyurdu.