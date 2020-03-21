Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Miraç Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Miraç Gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam alemine mesaj gönderdi.