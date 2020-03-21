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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Miraç Kandili ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Miraç Gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam alemine mesaj gönderdi.
Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/BTdmeBYJcv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020
Etiketler: Miraç Kandili mesajı cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 20:11
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