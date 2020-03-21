CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile "Kovid-19" toplantısı yaptı.

Belediye başkanlarının büyük duyarlılık gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Ben karamsar değilim, umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız" dedi.

Pazartesi basın toplantısı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden edindiğim bilgilerin ışığında bir yol haritası, siyasal iktidara da bir yol haritası, strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim şu, özellikle yoksul mahallelerde kolonya, deterjan yani dezenfeksiyon malzemeleri yoksul ailelerin talebi olursa bu talebi karşılamak" dedi.