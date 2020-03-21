İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge gönderdi.

Genelge ile salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta/restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi.

Oturma alanları kaldırılacak

Bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında, içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, bugün saat 24.00 itibarıyla sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasını/uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.