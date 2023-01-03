Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunan botu göçmenleri ölüme terk etti
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlar Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Yunanistan tarafından etkisiz hale getirilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 17:26
- 17:34
- 17:22
- 17:14
- 17:12
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Özel okul ücretlerinde yeni oranı yarın belirleyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz