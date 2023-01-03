Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer: Özel okul ücretlerinde yeni oranı yarın belirleyeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.
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Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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