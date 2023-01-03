Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 278 bin 882 şüpheli yakalandı
Narkotik birimleri tarafından geçen yıl uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 217 bin 529 olayda 278 bin 882 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini aralıksız sürdüren narkotik ekipleri, 2022 yılında 217 bin 529 olaya müdahale etti.
Düzenlenen operasyonlarda 278 bin 882 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, 4,9 ton eroin, 16,2 ton esrar, 7,7 milyon uyuşturucu hap, 793 kilogram kokain, 5,8 ton skunk, 799 bin kök kenevir, 10,6 ton sentetik uyuşturucu ile 9 milyon sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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