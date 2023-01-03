Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlık'tan, sakat, hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge
Anayasa'nın 104. Maddesi kapsamındaki sürekli hastalık, sakatlık ve kocama gibi cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler, hükümlülerin talebi olmadan resen de başlatılabilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler”başlıklı genelge yayımlandı.
Genelge, Cumhurbaşkanının Anayasa’nın 104. Maddesi kapsamındaki cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hükümlülerin talebi olmadan resen de başlatılabilecek.
Genelgeye göre Adli Tıp Kurumu sadece sürekli hastalık,sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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