Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı yüzde 16,48. SSK ve Bağkur emeklilerinin de 6 aylık TÜFE’ye göre alacakları zam oranı 15,40 olarak belirlendi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından memur zammıyla ilgili açıklama yaptı.

SIRADAKİ MÜJDE "İLAVE EK ZAM” OLMALI !!



1-TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu. — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) January 3, 2023

2022 yılında küresel enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için ücretlere yüzde 87 zam yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmelilere kadro ve ek gösterge gibi birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Yalçın, "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

Yalçın, memur zamlarına 'ilave zam' çağrısı yaparak ücretlerin yeniden düzenlemesi gerektiğini ifade etti. "Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16,48 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" açıklamasını yaptı.