Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eda Taşpınar'a camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma
[Fotograf: İHA]
Camide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi.
Savcılık, Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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