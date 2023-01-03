Şiddet gören kadınlar, çocuklar ve yaşlılar...

Hakkında uzaklaştırma kararı alınan kişiler, mağdurlara yaklaştığı an sistemden tespit ediliyor. Hem onlara hem de en yakın kolluk kuvvetlerine haber veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde ekipler 7 gün 24 esasına göre gece gündüz demeden teyakkuzda, gözleri ekranda kulakları gelecek alarmda. Şiddet uyguladıkları için elektronik kelepçe takılanları anbean takip ediyorlar.

Elektronik kelepçeli, mağdura yaklaşırsa ekipler devreye giriyor

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, merkez ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Aile içinde şiddet mağdurlarının korunduğu mahkeme kararlarında belirtilen mesafede, asgari mesafeye göre o mağdura daha fazla yaklaşmaması için takip ettiğimiz bir merkez. Şiddet uygulayan kişinin mağdura tekrar yaklaşmaması ve tekrar şiddet uygulamasının önüne geçmek için kesintisiz olarak izlemeye devam ediyoruz. Sistemimiz uyarıyor, alarm veriyor. Bununla eş zamanlı olarak müdahale sürecimiz başlıyor."

2 bin 500 kişinin izleme merkezinden takibi yapıldı

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi, 25 Ocak 2021'den bu yana faaliyette.

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 vakanın takibi yapıldı.

Şimdiye kadar elektronik izleme sayesinde takip edilen vakalarda hiçbir şiddet olayı yaşanmadı.

Haber: Sabahnur Sayılgan Kulak

Kamera: Yasin Güngör