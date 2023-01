Sosyal medya hesabından, İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısında şehit edilen Yağmur ve Ecrin'i dünyaya anlatmak için hazırlanan kısa haber belgeselini paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG'nin şehit ettiği Yağmur ve Ecrin kızlarımıza ithafen TRT World tarafından hazırlanan 'After the Rain: Families Seeking Justice' belgeseli, terör örgütünün kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatıyor. TRT World belgeselinde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu."

In the TRT World's documentary, Dutch researcher Rena Netjes sheds light on the terror group's atrocious attacks. Those who can't tolerate the truth are now threatening her life. This is the terror organization that you are protecting!