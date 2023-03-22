Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarının imza sürecini bugün başladığını söyledi.

Ahmet Yener, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır. Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır. Veriler gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacak.

YSK'nın dün açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti.