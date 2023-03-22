Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'a gidecek. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Ayı Deprem Kahramanmaraş
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