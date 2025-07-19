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Gündem
TRT Haber 19.07.2025 06:01

YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı.

YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını, sonuçlara "ykssonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Ersoy, tercih işlemlerinin ise 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Iki alanda zirveye çıktılar

Açıklanan sonuçlara göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, aynı zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal alanda da birinciliği elde etti.

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ise birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat'ın oldu.

Yabancı dilde 5 farklı şampiyon

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ise 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri ve okulları şöyle sıralandı:

•          Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul)

•          Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa)

•          Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul)

•          İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir)

•          Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi / İstanbul)

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan tercih maratonuna girecek.

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