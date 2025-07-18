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Gündem
TRT Haber 18.07.2025 20:46

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani görüşmesinde, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurgulayarak, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini ifade etti.

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