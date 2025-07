Emine Erdoğan: Sıfır Atık hareketi hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı

Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla Ümraniye Belediye Meydanında düzenlenen Çevre Şenliği'ne katıldı.

Şenlik için kurulan teraryum, takı tasarımı, fide dikimi, geri dönüşüm, kompost yapımı, origami ve tahta baskı atölye istasyonlarındaki etkinliklere katılan Emine Erdoğan, teraryum hazırladı.

Emine Erdoğan, uygulamalar sırasında sohbet ettiği çocuklara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içinde termos, oyun seti ve dergi bulunan çantalar hediye etti.

Çocuklara sıfır atık farkındalığının önemi hakkında bilgi veren Emine Erdoğan, çocukların geri dönüşüm hakkında kendisine anlattıklarını ilgiyle dinledi.

Emine Erdoğan, geleneksel el sanatları ve doğal malzemelerle üretilen ürünlerin tanıtıldığı stantları ziyaret ederek, görevlilerden doğayı korumak için bulunan çözümlere ilişkin bilgi aldı.

Takı tasarım atölyesinde bir araya geldiği çocukları sevgiyle selamlayan Emine Erdoğan'ı, çocuklar da alkışlarla uğurladı.

DOA makinesine geri dönüştürülebilir plastik attı

Emine Erdoğan daha sonra, alandaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesini inceledi.

TÜÇA Başkanı Ferhat Pirinççi, Emine Erdoğan'a doğaya atılan şişelerin sağlıklı bir şekilde nasıl toplandığını ve makinenin nasıl kullanıldığını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sistemin nasıl çalıştığının uygulamalı olarak göstermesinin ardından Emine Erdoğan da makineye pet şişe ve metal içecek kutuları attı.

Emine Erdoğan'ın ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eşi Saime Yıldırım ile bazı milletvekilleri ve AK Parti Ümraniye Kadın Kolları teşkilatı üyeleri de depozito makinesini deneyimledi.

"Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var" sergisinin açılışı yapıldı

Emine Erdoğan, daha sonra şenlik kapsamında Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan "Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var" sergisinin açılış kurdelesini kesti.

Sergideki çevre dostu tasarım anlayışına dikkati çeken geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen estetik ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, yapım aşamalarını da eser sahiplerinden ilgiyle dinledi.

Açılışın davetlilerinden futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Özil ile sohbet eden Emine Erdoğan, beğendiği ürünlerle ilgili görüşlerini eser sahiplerine iletti.

"Sıfır Atık hareketi yalnızca bir kampanya değil, hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı"

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Şenliği'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Her yaştan insana hitap eden şenlikte, bilhassa çocuklarımız interaktif atölyelerde eğlenirken, çevreye duyarlı yaşamı da deneyimleyecek. Çevreci Çocuk Atölyeleri'nde, doğa dostu etkinliklere katılan çocuklarımıza eşlik etmekten mutluluk duydum. 'Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var' sergisindeki, geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen her bir eser ise birbirinden etkileyiciydi. Tasarımcılarımızı yürekten kutluyorum. Sıfır Atık hareketi yalnızca bir kampanya değil, hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı. Bugün burada, bu bilinci sevgiyle, neşeyle, sanatla yaşatan herkese teşekkür ediyorum."