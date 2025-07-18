Karayolunda taşıt hareketliliği üçe katlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2024 yılı trafik hacim istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, yaklaşık beş katına çıkarttık. Bugün 29 bin 771 kilometre olan bölünmüş yol ağımızla 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde yaklaşık 44’ünü oluştururken, yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 84’üne hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Taşıt hareketliliği 2024 yılında 163 milyara yaklaştı

23 sene önce 8,5 milyon olan araç sayısının bugün yaklaşık 32 milyona çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, ortalama seyahat hızının saatte 40 kilometreden yaklaşık 90 kilometreye yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, yaptıkları yatırımların ne kadar isabetli olduğunu da dile getirerek “Ülkemizde bin kişiye düşen otomobil sayısı bugün itibariyle 194’e ulaştı. Taşıt hareketliliği incelendiğinde ise 2003 yılında taşıt-kilometre değeri 52,3 milyar iken 3 katını aşarak 2024 yılında 163 milyara yaklaştı” dedi.

“Trafik hacmi en çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu”

KGM sorumluluğundaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Trafik hacmi en çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde yaklaşık 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaklaşık 190 bin araç geçti. İstanbul-Tekirdağ devlet yolunun bazı kesimleri ile İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yolda yıllık ortalama günlük trafik miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli devlet yolunun çeşitli noktalarında hacim 70 bini geçti."

Bakan Uraloğlu, İzmir'de şehir merkezindeki KGM sorumluluğunda bulunan bazı kesimlerde trafiğin 80 bin, Konya şehir geçişinde ise 100 bin aracın üzerine çıktığına dikkati çekti.

Başkent Ankara’nın trafik hacmine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’na erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerinde araç sayısının 70 bin, Ankara-Gölbaşı arasında ise hacmin 80 bin aracı aştığını dile getirdi. Uraloğlu, “Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıkılıyor” dedi.

Eskişehir Çevre Yolu'nda da trafik hacminin günlük 80 bin aracın üzerinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yolda günlük trafiğin 70 bine ulaşan kesimler mevcut” açıklamasında bulundu.

Samsun Çevre Yolu'nun yolda yıllık ortalama günlük trafik miktarının 60 bine ulaştığını belirten Uraloğlu, araç tarafından kullanıldığını aktaran Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu, burada trafik hacminin 90 bin araca ulaştığını ifade etti.

Bursa-Karacabey yolunda 70 bin sınırı aşıldı

Özellikle yaz dönemlerinde trafikteki artan araç sayısıyla dikkati çeken Antalya-Alanya yolunda günlük araç hacminin 60 bini bulduğuna işaret eden Uraloğlu, Bursa-Karacabey yolunda 70 bin sınırının aşıldığını bildirdi. Otoyol kesimlerindeki trafik hacmine de ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çatalca-İzmit güzergahındaki çeşitli noktalarda ve Mahmutbey-Çamlıca güzergahında 100 bin, Kuzey Marmara Otoyolu’nun çeşitli noktalarda ise trafik hacmi 90 bine ulaştı. Ankara Çevre Yolu ve Bursa Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 110 bin olarak gerçekleşti. İzmir Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde ise 120 bine ulaşan araç sayısı; Adana Çevre Yolu'nun çeşitli kesimlerde trafik hacminin 90 bin olarak gerçekleşti."