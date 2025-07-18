Çok Bulutlu 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2025 16:43

Kartalkaya faciasıyla ilgili 3 bürokrata soruşturma izni

Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin dava sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 3 bürokrat için soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Kartalkaya faciasıyla ilgili 3 bürokrata soruşturma izni

Edinilen bilgiye göre, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında "soruşturma izni verilmesi"ne karar verildi.

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde 2 defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildi.

ETİKETLER
Yangın
Sıradaki Haber
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
18:20
Devlet Bahçeli: Türkiye'nin yeni yüzyılında huzur hakim olacak
17:52
Karayolunda taşıt hareketliliği üçe katlandı
17:36
Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek istedi
17:32
ÖSYM hafta sonu 2 sınav yapacak
17:41
FETÖ finansörü Zeki Doruk tutuklandı
Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ