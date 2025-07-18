Kartalkaya faciasıyla ilgili 3 bürokrata soruşturma izni

Edinilen bilgiye göre, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında "soruşturma izni verilmesi"ne karar verildi.

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde 2 defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildi.