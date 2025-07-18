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Gündem
TRT Haber 18.07.2025 16:08

Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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