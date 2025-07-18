Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2025 14:52

Sıcaklıklar 6-12 derece daha artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren 6 ila 12 derece artacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 6-12 derece daha artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade eden Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıklar 6-12 derece daha artacak

Risk grubundakilere 11.00-16.00 uyarısı

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan bilgilendirme grafiğine göre de 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Grafikte, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için uyarıda bulunuldu. Risk grubundaki vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar

Paylaşımda, bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle sıralandı:

•          Ankara: 37°

•          İstanbul: 36°

•          İzmir: 40°

•          Konya: 37°

•          Edirne: 42°

•          Bursa: 39°

•          Aydın: 44°

•          Muğla: 41°

•          Antalya: 40°

•          Adana: 39°

•          Diyarbakır: 45°

•          Erzurum: 32°

•          Şanlıurfa: 44°

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Bakanlığın 'kilo' taramalarına göre her 10 kişiden 7'si fazla kilolu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti
15:08
Ankara için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
14:52
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
14:46
Yerel kalkınma için 81 ilde 324 proje devreye alınacak
14:30
Bakanlığın 'kilo' taramalarına göre her 10 kişiden 7'si fazla kilolu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber ocağımıza 9 yeni cami kazandırdık
Mısır'a göç eden Gazzeli öğretmen, mesleğini gönüllü olarak sürdürüyor
Mısır'a göç eden Gazzeli öğretmen, mesleğini gönüllü olarak sürdürüyor
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ