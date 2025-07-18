Sıcaklıklar 6-12 derece daha artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade eden Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Risk grubundakilere 11.00-16.00 uyarısı

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan bilgilendirme grafiğine göre de 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Grafikte, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar için uyarıda bulunuldu. Risk grubundaki vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar

Paylaşımda, bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle sıralandı:

• Ankara: 37°

• İstanbul: 36°

• İzmir: 40°

• Konya: 37°

• Edirne: 42°

• Bursa: 39°

• Aydın: 44°

• Muğla: 41°

• Antalya: 40°

• Adana: 39°

• Diyarbakır: 45°

• Erzurum: 32°

• Şanlıurfa: 44°