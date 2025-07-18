Bakanlığın 'kilo' taramalarına göre her 10 kişiden 7'si fazla kilolu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Manisa ziyareti kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Memişoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kemal Memişoğlu, Manisa'nın sağlık alanında Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu aktararak, il genelinde 28 hastanede 4 bin 806 yatakla sağlık hizmeti verdiklerini anlattı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yenilenmesiyle ilgili çok kısa zamanda inşaata başlayacaklarını bildiren Memişoğlu, ilçelerde yürütülen sağlık projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde gerçekten iyi bir yerde olduğunu ve toplumun da sağlıklı olmasını istediklerini ifade etti.

Bu anlamda toplumun hastalanmadan bedenine bakmasını hedeflediklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Malum kilo boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını arttırıp onları daha sağlıklı bir beden için ölçümlere başladık. Şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük ama maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu yüzde 70'in de yüzde 25'inin 'obez' diyeceğimiz, aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini, uyku kalitesini düşürüyor. Eklemlerimizi bozuyor. Kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor."

"Sigarayla ilgili yeniden bir çalışma yapmamız gerekiyor"

Memişoğlu, Türkiye'nin 2009'da tütünle mücadele kanunu yapan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok başarılı bulunan bir ülke olduğunu, 2014-2015'e kadar da bu konuda iyi bir kampanyayla sigara ve tütün kullanım oranlarının azaltıldığını anımsattı.

Şu anda toplumunun 3'te birinin sigara kullandığını ve özellikle gençler ile kadınlarda sigara kullanım oranının artmaya başladığını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"O nedenle sigarayla ilgili yeniden etki ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber bedenimizi de hayatımızı da hayat kalitemizi de etkileyen, maalesef bizlerin yaşam süresini kısaltan bu kötü alışkanlıktan kurtulalım. Bizler sizlere yardım için hazırız. Bu konuda da bir program yaptık. Herkesin farkındalıkla sigarayı bırakmayla ilgili toplumun sağlıklı olmasıyla ilgili bize destek vermesini istiyoruz. Türkiye'de senede 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan ölüyor. Baktığınız zaman dünyada 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından her sene kaybediliyor. Onun için bu kötü alışkanlıklarını bırakmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu sadece sağlıkçılar değil hep beraber başarmamız gerekiyor."

Memişoğlu, daha sağlıklı bir Türkiye kapsamında çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'in de eşlik ettiği Bakan Memişoğlu, kentte gün boyu basına kapalı programlar gerçekleştirecek.