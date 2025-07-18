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Gündem
AA 18.07.2025 10:35

Emine Erdoğan'dan Anadolu Selçukluları Sergisi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Anadolu Selçukluları Sergisi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasına tanıklık etmek isteyen herkesi bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

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