Yılın ilk kabine toplantısı 7 Ocak'ta yapılacak05 Ocak 2020 Pazar 22:05 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yılın ilk kabinesinde ana gündem maddesi Libya olacak. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede artan tansiyon ile Doğu Akdeniz de masadaki diğer gündem maddeleri arasında.
Libya'ya asker gönderme tezkeresi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler, ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri...
Ana gündem maddesi Libya tezkeresi
Yeni haftada siyaset ve diplomasi dünyası yine hareketli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Salı günü 2020’nin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek.
Toplantıda, Libya’da izlenecek yol haritası değerlendirilecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya konusunda sunum yapması planlanıyor.
Toplantıda tezkerenin ardından Libya’ya gönderilecek gücün, kapsamı, niteliği ve zamanlaması gibi unsurlar ele alınacak.
Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gelişmeler masada
En sıcak gündem başlıklarından biri de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi olacak.
Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlar görüşülecek.
Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ile ilgili sunum yapacak
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de kabine toplantısında masada olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bölgedeki gelişmelerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.
Putin ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul'da bir araya gelecek.
İki lider önce başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek.
Ardından Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Türk Akım’ın açılış törenine katılacak.
Erdoğan ve Putin Dolmabahçe Ofisi’nde birlikte akşam yemeği de yiyecek.
Kaynak: TRT Haber