Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu"nun başlatılmıştı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Operasyonda, Adana İl Jandarma Komutanlığının idaresinde, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından 97 operasyonel timdeki 1448 personel görev yapıyor.