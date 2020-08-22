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Yıldırım 5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu"nun başlatılmıştı.
3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Operasyonda, Adana İl Jandarma Komutanlığının idaresinde, Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından 97 operasyonel timdeki 1448 personel görev yapıyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:29
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