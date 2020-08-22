Daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il ve ilçe salgın denetim merkezlerinin kullanımına sunuldu.

İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il ve ilçe salgın denetim merkezlerindeki ekiplerinin sevk ve idaresi bu sistem üzerinden sağlanacak.

7 gün 24 saat esasına göre dönetim



Dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesi valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Ekipler 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek.



Etkin ihbar ve şikayet mekanizması oluşturuldu



Vatandaşlar artık karşılaştıkları COVID-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, HES uygulaması üzerinden, 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik ve kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il ya da ilçe salgın denetim merkezlerine şikayetlerini anında iletebilecek.

HES'ten fotoğraf ve video gönderimi

Vatandaşlar ayrıca 25 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip HES uygulamasından fotoğraf veya video çekerek de şikayetlerini İSDEM’e ulaştırabilecek.



İSDEM üzerinde koordine edilen ekipler de şikayete konu olayı yerinde inceleyecek. Aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak.



İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar geldi



İSDEM uygulamasına ilk gününde bin 159 ihbar ve şikayet ulaştı. Yine bir gün içinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri’nce İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısı da 5 bin 243 oldu.

