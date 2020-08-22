Türbe çıkışı gazetecilerin sorulanını yanıtlayan Bakan Dönmez, keşfedilen doğalgazın çıkarılması için çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı. Dönmez, çıkartılacak doğalgazla,tüketicilerin doğalgaza daha ekonomik fiyatlarla ulaşabileceğinin müjdesini verdi.

Dönmez şu değerlendirmeleri yaptı: "Keşfedilen gazın kıyıya yani Anadolu yakasına kuzey batı Karadeniz'deki kıyılarımıza getirmek için boru hatlarının planlanması ve projelendirmesini de süratle yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız dün 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu gazı vatandaşımızla buluşturmak gibi bir hedefte koydu. Şimdi tüm ekibimiz bu hedefi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Gerek bizim kendi kaynaklarımızdan üretmiş olduğumuz gerekse ithalat yoluyla Türkiye'ye gelen doğalgazı rekabet açıp ulusal ve uluslararası oyuncuların rekabet edeceği ve günün sonunda başta Türkiye'deki tüketicilerimiz vatandaşlarımız olmak üzere çok daha ekonomik fiyatlarla bu ürünü kullanabileceği bir altyapıyı da oluşturmuş oluyoruz."

"Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var"

Keşif ile birlikte doğalgaz ithalatında ciddi azalma beklediklerine dikkat çeken Dönmez, "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz. Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde...Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" dedi.