Bakan Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.

Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, "Hepimizin yüreğini parçalayan bir hadise, biz de bugün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bir baba olarak, bir eş olarak söylemek isterimki kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez. İlgili tüm kurumlar en üst düzey hassasiyet göstermeli. Yargı kurumları elinden geleni yapacağımıza inancımız tamdır. Bir daha böyle açılar yaşamak istemiyoruz" dedi.

Cinayet zanlısı olarak arkadaşı tutuklandı



Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İntihar mı cinayet mi araştırılıyor

Duygu Delen'in Gaziantep'te arkadaşının yaşadığı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumunda inceleniyor.