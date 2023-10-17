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Gündem
AA 17.10.2023 11:25

Yıkılan binanın kontrol elemanı: Sorumlu olduğumu bilmiyordum

Hatay'da 10 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan kontrol elemanı, binayı yapımından bitim aşamasına kadar hiçbir zaman denetlemediğini, binanın yapımından sorumlu olduğunu bilmediğini söyledi.

Yıkılan binanın kontrol elemanı: Sorumlu olduğumu bilmiyordum
[Arşiv-Reuters]

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki apartmanın, Kahramanmaraş merkezli afette yıkılması ve 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile aynı firmanın kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C'nin ifadelerine ulaşıldı.

C.C, ifadesinde, firmada çalıştığını ancak sorumluluk sahasının Erzin ve Dörtyol ilçesi olduğunu öne sürdü.

"Apartmanı yapımından bitim aşamasına kadar hiçbir zaman denetlemedim"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.C, "Apartmanı yapımından bitim aşamasına kadar hiçbir zaman denetlemedim. Binanın yapıldığı yıllarda Erzin'de doğal gaz kombine çevrim santrali inşaatında görevliydim. Bu binanın yapımından sorumlu olduğumu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

C.C, beton döküm tutanağındaki imzasına ilişkin ise "Hiçbir zaman yapımını kontrol etmediğim binaya ilişkin evraklara imza atmadım. İnşaata ait beton döküm tutanağındaki imzanın, bana ait olup olmadığı sorulduğunda imzanın benzediğini söyledim ancak bu binayı hiçbir zaman denetlemedim. Başka evraklarda imzam var mı yok mu bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Zanlının avukatı da müvekkilinin, inşaatta sorumluluk üstlenmediğini, tutanaktaki imzanın da ona ait olmadığını ileri sürdü.

Proje denetçisi İ.A. da kusurunun olmadığını öne sürerek, "Binanın yapımında ne gibi eksiklikler olduğu hususunda hiçbir görev, yetki ve sorumluluğum yoktur." iddiasında bulundu.

Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.C. ve İ.A, 10 Ekim'de tutuklanmıştı.

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