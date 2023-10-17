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Gündem
AA 17.10.2023 11:26

AK Parti MKYK yerel seçim gündemiyle toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK), 24 Ekim'de yerel seçim gündemiyle toplanması planlanıyor.

AK Parti MKYK yerel seçim gündemiyle toplanacak
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de düzenlenmesi öngörülen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik adaylık başvurusu, temayül yoklaması ve aday tespit komisyonu kurulmasıyla ilgili takvim ve yol haritası MKYK'nin onayına sunulacak.

Bunun ardından yerel seçim çalışmalarına hız verilecek partide, kasım ayının ilk haftası aday başvurularının alınması, ikinci haftası ise temayül yoklamasının yapılması hedefleniyor.

Aralık ayının başından ocak ayının sonuna kadar peyderpey belediye başkan adaylarını duyurması beklenen partinin, ocak ayının sonunda yerel seçim beyannamesini açıklaması ve adaylarını tanıtması öngörülüyor.

AK Parti'de adaylara yönelik temayül yoklaması bir önceki yerel seçimde olduğu gibi elektronik ortamda ve tüm illerde aynı anda gerçekleştirilecek. Bu arada, 2019 yerel seçiminde 18-25 yaş aralığında olan "genç aday" kategorisi 18-30 yaş aralığı şeklinde güncellendi.

Anket çalışması

Öte yandan, mevcut belediye başkanlarına yönelik memnuniyet anketlerinin tamamlandığı öğrenildi. MKYK toplantısında belirlenecek takvimin ardından aday adaylarına yönelik anket çalışmasına başlanacak.

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