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TRT Haber 17.10.2023 11:08

Bakan Uraloğlu'ndan 21 yıllık mektuba görüntülü cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023'e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin’i arayarak, telefonda görüştü.

Bakan Uraloğlu'ndan 21 yıllık mektuba görüntülü cevap

İki çocuk babası olan PTT çalışanı Kemal Keskin, 21 yıl önce geleceğe bir anı bırakmak ve mektup kavramını toplumda canlı tutmak amacıyla PTT tarafından hayata geçirilen, "2023'e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası’ kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı makamına mektup yazdı.

Keskin, mektubunda, "Sayın Ulaştırma Bakanıma; Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim" ifadelerine yer verdi.

"Çok sağ ol, çok mutlu oldum"

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Keskin’in yazdığı mektubu 28 Eylül’de PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte Bakan Uraloğlu’na teslim etti.

Bakan Uraloğlu'ndan 21 yıllık mektuba görüntülü cevap

Bakan Uraloğlu, bunun üzerine 29 Ekim 2002 tarihinde makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin’i arayarak, görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Keskin’e mektubunda yer verdiği ifadeleri hatırlatan Uraloğlu, "21 yıl önce bugünü düşünerek bir mektup yazmışsın. Çok sağ ol, çok mutlu oldum. Bu mektubu okumak da bize nasip oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan 21 yıllık mektuba görüntülü cevap

"Benim için unutulmaz bir anı oldu"

Bakan Uraloğlu’nun kendisini aradığı için çok mutlu olduğunu belirten Keskin ise, "Bu mektubu yazdığım tarihte Ardahan PTT Başmüdürlüğü’nde çalışıyordum. Aslında herkes eşine, dostuna yazar ancak ben işimi ve kurumumu çok sevdiğim için kendi Bakanıma yazmak istedim. Sayın Bakanımız beni aradığında çok heyecanlandım. Benim için unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu PTT
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