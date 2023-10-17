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TRT Haber 17.10.2023 11:20

Bahçeli: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup kürsüsünde "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup kürsüsünde açıklama yapıyor.

Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili, "Kudüs İslam’dır. Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. ‘Gitti’ demekle gitmez, ‘düştü’ demekle düşmez. Sanmasınlar ki, sadece Kudüs- Gazze İslam’dır. Gazze’de insanlık değeri vurgun yemiştir. Yaşlı, çocuk, kadın bombaların canlı hedefidir. İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Gazze’nin çığlıklarına kulak tıkayanlara insan demek mümkün müdür. Gazzeli masumlar aç ve açıktadır. Konu Türk olunca, konu Müslüman olunca İnsan Hakları kimin güdümündedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardır" şeklinde konuştu.

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