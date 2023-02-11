Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıkılan binalardan deliller toplanıyor
[Fotograf: TRT Haber]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalardan Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında beton, demir ve diğer malzemelerden deliller toplanıyor.
Depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.
Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor.
İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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