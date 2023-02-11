Depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.

Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor.

İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.