KKTC Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Üstel, “Türkiye’de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkemize kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her tür önlemi aldıklarını” belirtti.

Üstel, “Malzemeden çalarak yapılan ve enkaza dönüşüp insanlara mezar olan” yapıların müteahhitlerinin adaya kaçma ihtimaline karşı Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, "İnsanların canına kastetmiş hiçbir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir" ifadelerini kullandı.