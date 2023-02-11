Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini açıkladı.
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