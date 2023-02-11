Türkiye 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle asrın felaketini yaşadı. Bölgede hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Dünyanın her yerinden destek ekipler ve araçlar bölgeye gönderildi. Japon arama-kurtarma ekibi de yardıma gelenlerden...

Japon arama-kurtarma ekibinin lideri, hem Japon halkının hem de Japon hükümetinin çok üzgün olduğunu ifade etti. “Hayatını kaybedenlerle yakınlarını kaybedenler için Japon hükümetini temsilen başsağlığı diliyorum. Depremde yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını gönülden diliyoruz” diye konuştu.

Japon arama-kurtarma ekibi lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buraya geldikten sonra depremin korkunçluğunu gözlerimle gördüm. Özellikle burada Kahramanmaraş’ta çok büyük binaların yıkıldığını kendim gördüm. Geldiğimizden beri bir an önce halkın kurtarılması için elimizden geleni yapıyoruz.”

AFAD'la birlikte hareket ediyorlar

Japon arama-kurtarma ekibi lideri deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de AFAD kuruluşunun olduğunu, örgütlenmeyi yaptığını biliyoruz. Biz de buraya geldiğimizden beri günde 2 kez AFAD’ın toplantılarına katılıyoruz. Japonya’nın dışında pek çok ülkeden yardım ve kurtarma ekipleri gönderilmiş. Pek çok ülkenin katıldığı toplantı ve yardım çalışmalarını koordine etmek kolay değil. AFAD’ın bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra bizzat arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde sadece AFAD değil, diğer gönüllü kuruluşlar da hep birlikte burada çalışıyorlar. Bunların hepsinin de koordineli bir şekilde çalıştığını düşünüyoruz.”

"Türk halkına pek çok konuda yardım etmek istiyoruz"

Japonya’nın doğusunda 2011 yılında benzer büyük bir deprem yaşandığını ifade eden ekip lideri, hemen arkasından yaşanan tsunaminin 20 metreye ulaşan dalgalar oluşturduğunu söyledi. Böyle bir tsunamiyi kimse beklemediği için pek çok Japon vatandaşının o dönemde hayatını kaybettiğini söyledi.

“Deprem ve Tsunami felaketinde muhtemelen Türkiye’de kaybeden insan sayısından epeyce fazla insan hayatını kaybetti. Türk Hükümeti tarafından Japonya’ya hem yardım hem arama kurtarma ekibi gönderildi. O dönemde Türkiye'nin yardımlarını Japon halkı hatırlıyor ve bunun için gerçekten minnettar. Şimdi bizler buraya gelerek, o zamanki yardımların geri dönüşü gibi biz de Türk halkına pek çok konuda yardım etmek istiyoruz.”

“Türk halkının çok zor bir durumla karşılaştığını yürekten hissediyorum"

Deprem bölgesinde, yerel örgütlerle birlikte iş birliği içinde çalışan uluslararası yardım ekiplerinin ortak çabalarıyla 1 kişi bile fazla olsa Türk halkının hayatını kurtarmayı amaçlayan çalışmalar yaptıklarını söylüyor.

“Türk halkının çok zor bir durumla karşılaştığını yürekten hissediyorum. Japon halkı da aynı ağırlıktaki acıyı tecrübe ederek geldi bugünlere. Türk halkı ve Japon halkı bu tür zorlu koşullarda her zaman birlikte hareket etmiştir. Bu sefer de aynı iş birliği içerisinde ilişkimizi sürdürmeyi diliyoruz.”

