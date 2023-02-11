Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, depremler nedeniyle 13 binin üzerindeki yükümlü askerinin celplerinin ertelendiğini açıkladı:

"Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir.Burada böyle bir ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk."