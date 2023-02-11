Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 binin üzerinde yükümlü askerin mart ve nisan celpleri mayısa ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, depremler nedeniyle 13 binin üzerindeki yükümlü askerinin celplerinin ertelendiğini açıkladı:
"Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir.Burada böyle bir ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk."
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir. pic.twitter.com/MLocVXqeRF
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