Ankara’dan çıkan tırların ardından TRT dayanışması İstanbul'da da devam ediyor. TRT çalışanlarının desteğiyle toplanan yeni yardımlar afet bölgesindeki yaralara merhem olmaya gidiyor.

Toplanan yardımlar tasnif edildi. El birliğiyle paketlendi. Bebek mamasından elektriklikli ısıtıcıya, battaniyeden giysiye kadar deprem bölgesinin öncelikli ihtiyaçları toplandı. Koliler tırlara yüklendi.

İstanbul Ulus binasından çıkan tırlar Gaziantep'teki depremzedelere ulaştırılacak.

AFAD ve Türk Kızılay ile koordinasyon içinde olan TRT bölgeye yardım göndermeye devam edecek.