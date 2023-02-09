Türkiye, depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. TRT kanallarının ekran yüzleri "tek yürek" mesajı verdi.

TRT 1'deki Barbaros, Gönül Dağı, Teşkilat, Al Sancak gibi diziler ile tüm yapımların set çalışmaları durduruldu. Setlerde kullanılan karavanlar, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, jeneratörler ve birçok ekipman TRT ve AFAD iş birliğiyle bölgeye sevk edildi.

TRT ekiplerince acil ihtiyaç duyulan yaşam malzemeleri AFAD'a teslim edildi.

"Şimdi tek yürek olma zamanı"

TRT yapımlarında yer alan sanatçılar da yardım kampanyasına destek verdi. "Şimdi tek yürek olma zamanı" dedi.

TRT personeli de başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Yardım tırı Hatay'a ulaştı

Yurdun dört bir yanından toplanan yardımlar deprem bölgelerine dağıtılmaya devam ediyor. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT personelleri de yardımlarını Hatay'a ulaştırdı. Yardım tırı, Yayladağ Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere depoya taşındı.

TRT Diyarbakır Müdürlüğü de depremin vurduğu Malatya'da depremzedeleri yalnız bırakmadı, yiyecek ve içecek ikramı başlatıldı. AFAD ve Türk Kızılay ile koordinasyon içinde olan TRT'nin yardımları önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek.

Haber: Tayfur Kara

Kamera: Ömer Çıtır - Drone: Onur Yasa