Diyanet İşleri Başkanlığı, depremden etkilenen illerin dışında tüm camilerde depremzedeler için cuma namazı sonrasında yardım toplanacağını duyurdu.

Yarın okunacak hutbenin detayları paylaşıldı. "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecek. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacak." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan hutbede, "Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım." mesajı verilecek.