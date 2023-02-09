Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı
10 ili etkileyen depremin ardından yarın okunacak hutbede, depremzedeler için yardım çağrısında bulunulacak. "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" başlıklı hutbede, birlik ve kardeşlik vurgusu yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, depremden etkilenen illerin dışında tüm camilerde depremzedeler için cuma namazı sonrasında yardım toplanacağını duyurdu.
Yarın okunacak hutbenin detayları paylaşıldı. "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecek. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacak." denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan hutbede, "Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım." mesajı verilecek.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı
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