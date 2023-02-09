Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de kurulan çadır kente ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Osmaniye'de, çadır kentteki depremzedelerle görüştü.
Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Erdoğan, daha sonra çadırlardaki aileleri ziyaret etti.
Etiketler: Deprem Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan
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