Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Osmaniye'de, çadır kentteki depremzedelerle görüştü.

Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Erdoğan, daha sonra çadırlardaki aileleri ziyaret etti.