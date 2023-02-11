Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekiplere ve gönüllülere teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.
Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."
Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2023
Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. pic.twitter.com/t93G94CM3f
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan
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