Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."