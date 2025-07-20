Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2025 12:16

Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifinin ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini belirterek, "E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı" ifadesini kullandı.

Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

Teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu,"Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk ticari seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı" değerlendirmelerinde bulundu.

"Yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor"

Uraloğlu, E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002'den bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Söz konusu lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu TCDD TÜRASAŞ Demir Yolu Eskişehir
Sıradaki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Mavi Vatan'ın kalbinde bir devlettir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Türk Kızılay, Uganda'da 10 güneş enerjili su kuyusu açtı
13:04
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "orman yangını" uyarısı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı
13:00
Katil İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
12:42
Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu
12:14
e-Ticaret sektöründe 44,5 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ