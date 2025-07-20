TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Türklerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 20 Temmuz 1974'teki harekatın sadece askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türklerinin özgürlük, onur ve haysiyet mücadelesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulması olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu onurlu mücadelenin Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına aldığını, adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti.

Bugün KKTC'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla teşekkül etmiş bir devlet olduğunu "gururla müşahede ettiklerini" vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarının bizlere bıraktığı mirasın ışığında, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan kalıcı bir çözüm vizyonuyla KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs şehitlerimizi ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, barış, özgürlük ve kardeşliğin egemen olduğu bir gelecek diliyorum."