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TRT Haber 20.07.2025 11:07

'GÖKÇE' ile hedef tam isabetle vuruldu

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti', AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,  Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Gökçe, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na entegre edildi.

'GÖKÇE' ile hedef tam isabetle vuruldu

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan atış testi başarıyla tamamlandı, hedef tam isabetle vuruldu.

 

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık." 

"GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti; havadan karaya akıllı ve hassas vuruş ve çoklu atım yeteneklerine sahip.Yeni nesil güdüm kiti aynı zamanda uçuş sırasında yeniden hedef belirleyebiliyor, tüm hava koşullarında gece ve gündüz görev yapabiliyor.

ETİKETLER
AKINCI Mehmet Fatih Kacır SAGE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SİHA Tübitak
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